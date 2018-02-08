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Доведенные до отчаянья горняки "ЛНР" готовы начать бессрочную забастовку и выбрать новых лидеров взамен тех, кто продался оккупационным властям
Похоже, измученные постоянным безденежьем и неуверенностью в завтрашнем дне жители оккупированных территорий Луганщины все же смогут решиться на организованный протест. Во всяком случае начало процессу уже положено. Допустят ли "хозяева жизни" в лице российских оккупантов и их прихвостней акт открытого неповиновения от работяг? Этот вопрос пока остается открытым.
Опубликовано обращение к рудовому коллективу шахтеров оккупированных городов Ровеньки, Свердловск, Краснодон с рядом требований относительно социальных проблем на предприятиях. Под ним собирают подписи в надежде привлечь как можно больше местных жителей в борьбе за свои права, сообщает "Диалог.UA".
Градообразующими предприятиями во всех трех городах Луганщины долгие десятилетия были объединения шахт. Все они находились в концессии у структур, подконтрольных Ринату Ахметову и даже после оккупации региона кое-как сводили концы с концами. Однако в "ЛНР" прошла "национализация" шахт с последующей передачей под "внешнее управление" компании Внешторгсервис (структуры, которую связывают с Курченко). После этого дела пошли совсем плохо.
С реализацией угольной продукции дела обстоят неплохо, во всяком случае сами горняки заметили, что уголь на складах долго не залеживается – его отправляют в российском направлении. При этом новые хозяева не спешат рассчитываться с работягами за тяжелый и опасный труд – задолженность по зарплате (к слову, копеечной в сравнении с довоенным периодом) достигает трех месяцев. Люди решились на отчаянный шаг. В сообществе "ЛНР – хроники дурдома" социальной сети Facebook опубликовано Обращение к сотрудникам "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" и "Краснодонуголь", а также к членам их семей.
Неизвестные авторы призывают "прекратить терпеть беспредел новых "хозяев" в лице ЗАО Внешторгсервис", избрать новых профсоюзных лидеров и остановить шахты на бессрочную забастовку. "Диалог" связался со своими источниками в оккупированных шахтерских городах Луганской области и попросил прокомментировать опубликованную в социальных сетях информацию.
Один из них, работник предприятия "Ровенькиантрацит" Владимир М. (имя изменено в целях безопасности) подтвердил: обстановка в коллективе взрывоопасная. По словам шахтера, зарплату не платят более 2,5 месяцев и это в Ровеньках, в соседних шахтерских городах задолженность еще больше. Кроме того, относительно неплохо получают горнорабочие лишь в нескольких шахтерских забоях (около 20000 рублей). Речь идет о 200-300 человек, работающих в лучших бригадах по добыче угля, все остальные едва сводят концы с концами, зарабатывая по 5-6 тысяч рублями (2500-3000 гривен).
Владимир рассказывает: "Требования к работникам высокие, начальство придирается и не считает нас за людей. Хамство, маты, оскорбления от руководства – обычное дело. Даже доставку на рабочие места не могут организовать, некоторые по 10 км идут пешком на шахту и также возвращаются обратно.
Стихийные протесты вспыхивают то там то тут, но ни во что, кроме неприятностей для людей, не выливаются. Вот недавно на шахте №71 (Ровенькиантрацит – прим.ред.) проходчики одного из участков договорились и решили не выходить на работу до тех пор, пока не отдадут задолженность и не организуют нормальный подвоз людей на предприятие. И что вы думаете? Половина слово сдержала, а другие две смены пешком 10 км протопали и все равно на работу явились. Такие дела"...
Похожая ситуация в Краснодоне. По словам местного жителя, работать на шахтах уже некому. Не имея возможности отправить в забой квалифицированных ГРОЗов, в самые тяжелые и ответственные "горячие точки" шахты на добычу угля начальство вынуждено посылать 18-летних мальчиков горнорабочих. Люди еще помнят "украинские времена", когда большинство проблем можно было решить путем забастовки и мирного протеста, и готовы действовать.
Теги: Донбасс, Ахметов , забастовка, профсоюз, ЛНР, горняки, национализация, шахтеры
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