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В «ЛНР» жены шахтеров требуют погасить многомесячные долги по зарплатам. ВИДЕО
09.02.2018 20:22
Вчера, 8 февраля, в оккупированных боевиками «ЛНР» Ровеньках Луганской области прошел митинг сотрудников предприятия «Ровенькиантрацит», которым не выплачивают зарплату. Соответствующие видеозаписи размещены в Youtube.
На акцию протеста пришли не только горняки, но и их семьи, возмущенные продолжительной невыплатой зарплат.
Как следует из видеозаписи, руководство предприятия объясняет отсутствие денег наложением санкций со стороны зарубежных партнеров.
В ходе митинга начальство «Ровенькиантрацита» заявило, что январские зарплаты будут выплачены до 8 марта, что вызвало возмущение среди присутствующих.
При этом собравшиеся сотрудники шахты утверждают, что слышат обещания о погашении долгов по зарплатам еще с ноября.
Источник Восточный фарватер.
Теги: Донбасс, Ровеньки, митинг, ЛНР, шахтеры
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