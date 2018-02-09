В «ЛНР» жены шахтеров требуют погасить многомесячные долги по зарплатам. ВИДЕО

09.02.2018 20:22

Вчера, 8 февраля, в оккупированных боевиками «ЛНР» Ровеньках Луганской области прошел митинг сотрудников предприятия «Ровенькиантрацит», которым не выплачивают зарплату. Соответствующие видеозаписи размещены в Youtube.

На акцию протеста пришли не только горняки, но и их семьи, возмущенные продолжительной невыплатой зарплат.

Как следует из видеозаписи, руководство предприятия объясняет отсутствие денег наложением санкций со стороны зарубежных партнеров.

В ходе митинга начальство «Ровенькиантрацита» заявило, что январские зарплаты будут выплачены до 8 марта, что вызвало возмущение среди присутствующих.

При этом собравшиеся сотрудники шахты утверждают, что слышат обещания о погашении долгов по зарплатам еще с ноября.

Источник Восточный фарватер.