Луганщину обстреляли дважды

10.02.2018 07:36

За прошедшие сутки объединены российско-террористические бандформирования два раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



В направлении окраин города Попасная и села Новоалександровка велся обстрел из БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Луганская областная государственная администрация.



Отмечается, что силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информации о потерях и разрушений не поступало



Напомним, что всего за прошедшие сутки, 9 февраля, опорные пункты ВСУ на донбасском фронте подверглись 11 обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.