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Архив - Луганская область

Луганщину обстреляли дважды

10.02.2018 07:36
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Луганщину обстреляли дважды

За прошедшие сутки объединены российско-террористические бандформирования два раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.

В направлении окраин города Попасная и села Новоалександровка велся обстрел из БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информации о потерях и разрушений не поступало

Напомним, что всего за прошедшие сутки, 9 февраля, опорные пункты ВСУ на донбасском фронте подверглись 11 обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.



Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ, обстрелы
 
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