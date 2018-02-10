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На Луганщине обнаружены новые мины и снаряды
10.02.2018 09:22
За прошедшие сутки, 9 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,0 га местности на подконтрольной части Луганщины.
Во время обследования территории в пгт Станица Луганская, в Попаснянском и в Новоайдарском районах обнаружено и изъято 9 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 3 минометные мины и 4 единицы других взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, мины, снаряды, пиротехники
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