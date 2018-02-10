На Луганщине стало спокойнее

10.02.2018 09:33

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни единого взрыва), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.



Ближе к полудню 8 февраля со своей позиции в н. п. Анновка (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии слышали примерно 150 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км к северо‑северо‑востоку, которые, по их оценке, были частью учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.