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На Луганщине стало спокойнее
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни единого взрыва), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Ближе к полудню 8 февраля со своей позиции в н. п. Анновка (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии слышали примерно 150 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км к северо‑северо‑востоку, которые, по их оценке, были частью учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, СММ ОБСЕ
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