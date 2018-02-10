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Обстрел украинских пограничников с территории РФ: что узнала миссия ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли вызвавшее много шума сообщение о предполагаемом обстреле наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины, расположенного к северо-востоку от н. п. Гарасимовка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-востоку от Луганска) вблизи государственной границы Украины с РФ.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 10 февраля), члены патруля Миссии не смогли доехать до предполагаемого места из-за отсутствия поддающихся определению подъездных дорог.
На окраинах Гарасимовки, примерно в 5 км к западу от места предполагаемого инцидента, охранник сельскохозяйственной компании сказал членам патруля СММ, что не слышал никакой стрельбы в этом районе в период с 12:20 до 12:33 8 февраля (как об этом сообщал пресс-центр штаба АТО).
Наблюдатели связались с представителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Луганской области, который посоветовал им обратиться в пресс-службу ГПСУ.
В полиции Станицы Луганской сообщили, что официального подтверждение факта стрельбы в районе не поступало.
Офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также проинформировал наблюдателей о том, что он не располагает информацией о таком инциденте.
Командир ГПСУ в Гарасимовке сообщил команде Миссии, что он не может провести наблюдателей к месту предполагаемого происшествия, поскольку позиция в районе находится под управлением Национальной гвардии Украины.
Командир Национальной гвардии Украины в н. п. Широкий (подконтрольный правительству, 38 км к северо-востоку от Луганска) сообщил членам патруля СММ, что он не уполномочен предоставлять какую-либо информацию, и порекомендовал им обратиться в штаб Национальной гвардии Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обстрел, ОБСЕ
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