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Архив - Луганская область

После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть

10.02.2018 17:19
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После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть

Еще недавно передовые позиции сил АТО и оккупантов Донбасса находились по обе стороны села Екатериновка Попаснянского района Луганщины. А теперь вся территория населенного пункта находится под полным контролем Украины.

Сегодня, 10 февраля, для налаживания контакта с местными жителями и выяснения их насущных проблем, в село приехали заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко и председатель Попаснянской райгосадминистрации Сергей Шакун.

Они заверили жителей Екатериновки, что вскоре будет налажено сообщение с другими населенными пунктами района, разработан график маршрута школьного автобуса, будет приезжать по графику) районная социальная служба. На следующей неделе в село прибудет передвижной мобильный офис "Ощадбанка", который вскоре будет посещать Екатериновку несколько раз в месяц.

Юрий Клименко пообещал возобновить получение льготниками твердого топлива, по возможности восстановить работу местной почты и раз в месяц организовывать медицинский осмотр врачами различной специализации, первый выезд которых (фтизиатры с цифровым передвижной флюорографом) также состоится на следующей неделе.

А уже сегодня представители международной благотворительной организации UNICEF, которые приехали в село вместе с должностными лицами, выдали местным жителям гигиенические наборы.



Теги: Донбасс, Луганская область, Екатериновка, освобождение, АТО
 
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