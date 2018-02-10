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Сосиски в "ЛНР" стали дороже
Появились данные сравнительного мониторинга цен за первую декаду февраля на неподконтрольной части Луганщины.
Как отмечает "комитет статистики" пророссийской группировки "ЛНР", стоимость свинины за отчетный период снизилась на 2%, гречневой крупы – на 1,5%, а сливочного масла – на 0,9%. Незначительно подешевели отдельные порционные куриные части, горох, сахар, молоко и подсолнечное масло.
Не изменилась цена хлеба, муки, говядины, сала, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, кухонной соли, вареной колбасы, рыбы и рыбных консервов, сметаны, сыра и чая.
Отмечается, что незначительно подорожали мясо птицы, сосиски и сардельки, творог, картофель, морковь, лук, яблоки и питьевая бутилированная вода. Также в отчетном периоде подорожали яйца, капуста и свекла.
Теги: Донбасс, продукты, ЛНР, цены, ОРЛО
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