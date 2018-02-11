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Боевики "ЛНР" строят укрепления
11.02.2018 17:28
Подразделения т.н. "2-го Армейского корпуса" пророссийской группировки "ЛНР" продолжают оборудовать батальонный район обороны в районе Первомайки.
Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", отмечая, что зафиксированы работа грейдера (южнее Борщеватого), оборудование капониров во втором эшелоне при помощи гражданского экскаватора и интенсивное перемещение автотранспорта от Ирмино на Калиново (не менее десятка тентованных армейских грузовиков).
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, укрепления, оккупанты
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