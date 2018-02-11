Екатериновка, зона АТО: приказано выжить!

11.02.2018 07:37

Председатель в Гуманитарная миссия "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что в недавно перешедший под контроль Украины Еатериновке (Попаснянский районе Луганщины) единственный магазин работает с 7 до 12.



"Чтобы дойти до него людям, живущим в Кошановке (на противополодной окраине населенного пункта), нужно идти около 5 километров, - отмечает Каплин. - Там живет много пожилых людей. Продукты им четвертый год привозят местные волонтеры. Регулярного транспорта в селе нет".

Зам.губернатора Луганщины Юрий Клименко сообщил, что провел вчера встречу с жителями Катериновки, Попаснянского района, которая с января полностью под контролем наших военных. «Поселок с 2014 года в зоне активных боевых действий. В нем сегодня проживает 290 жителей (до войны более тысячи), из них 20 детей, 16 школьников, 4 дошкольного возраста, - отмечает Клименко. - Люди стремятся решения многих социальных вопросов, что их беспокоит. Некоторые рассмотрели и решили на месте. Включили в график посещения поселка один раз в неделю мобильного банкинга Ощадбанка, заезд из города Золотое школьного автобуса за школьниками, посещение передвижного мобильного флюорографа, открытие отделения Укрпочты и тому подобное. Решение многих других вопросов взято на контроль!»

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