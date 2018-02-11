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Архив - Луганская область

Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду

11.02.2018 13:04
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Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду

Представители ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) начали рассчитываться с долгами с предприятиями, расположенными на подконтрольной части региона.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные. Денежные средства передавались в связи с задолженностью за водоснабжение.



Теги: Донбасс, вода, Луганская область, ЛНР, долги, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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