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В "ЛНР" рухнули электроопоры
11.02.2018 09:57
В расположенном на неподконтрольной части Луганщины г. Свердловск (после декоммунизации – Должанск) в результате неблагоприятных погодных условий (обледенение) произошло падение 3-х электроопор ВЛ 6 кВ, принадлежащих шахте "Должанская-Капитальная".
В результате ЧП, по данным местных "спасателей", отсутствует энергоснабжение здания охраны. На работу шахты это якобы не влияет.
Также по ул. Щербакова из-за обрыва ЛЭП 0,4 кВ без электроснабжения остались 25 абонентов частного сектора.
Проводятся ремонтные работы.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, энергоснабжение
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