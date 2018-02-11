В Луганске иномарки таранили маршрутки и столбы

11.02.2018 11:14

В Луганске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) на ул. Павловская водитель л/автомобиля "DAEWOO Matis" 1987 г.р. совершил столкновение с маршрутным такси 155 маршрута.



В результате ДТП в автобусе никто не пострадал, уверяют местные "спасатели". А вот водитель легкового авто в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.



А по ул. Руднева водитель лекового автомобиля "DAEWOO Lanos" совершила столкновение с электроопорой. В результате ДТП пострадала водитель, женщина 1985 г.р. С диагнозом перелом ребер, ЗЧМТ, разрыв паренхиматозных органов, алкогольное опьянение, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.