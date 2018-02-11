В подъезде алчевской пятиэтажки взорвали гранату

11.02.2018 08:54

В Алчевске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) в подъезде 5-ти этажного дома произошел подрыв гранаты РГД-5.



В результате повреждено остекление л/клетки с 1 по 3 этажи, осколочные повреждения стен и входных дверей 2-х квартир. Жертв и пострадавших нет. По факту ведется следствие.