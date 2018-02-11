Последние новости раздела
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду13:04
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной12:08
- На Луганщине вечером горел дом: появилось видео11:51
- В Луганске иномарки таранили маршрутки и столбы11:14
- "Симики" помогли вернуть свет в Троицкое 10:56
- В "ЛНР" рухнули электроопоры09:57
В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной
11.02.2018 12:08
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), на Луганщине стало спокойнее. Но полной тишины нет.
В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности 2 взрыва) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда среди нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано ни единого взрыва.
Так, находясь в 1,5 км к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 2 взрыва (из которых один был оценен как огонь из 120-мм миномета, а второй — неопределенного происхождения) в 4–5 км к юго-западу.
Теги: Донбасс, обстрелы, Попасная, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Боевики обстреляли Попасную: повреждены жилые дома, линия электропередач
- Новые подробности расстрела Луганщины
- Ночью под жуткий обстрел боевиков попала Попасная, обесточен военный госпиталь, в городе много разрушений
- Обстрелы Попасной: почему осталась только "Попа...", а минометы называют "улыбками" (ВИДЕО)
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной
- Боевики нанесли удар по Попасной
- Железнодорожный вокзал Донецка умирает15:08
- Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ14:46
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой14:06
- Макеевские медики боятся разговаривать13:57
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге13:15
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду13:04
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ14:46
- В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек14:37
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой14:06
- Макеевские медики боятся разговаривать13:57
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге13:15
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду13:04
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО