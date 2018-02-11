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Архив - Луганская область

В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной

11.02.2018 12:08
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В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), на Луганщине стало спокойнее. Но полной тишины нет.

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности 2 взрыва) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда среди нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано ни единого взрыва.

Так, находясь в 1,5 км к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 2 взрыва (из которых один был оценен как огонь из 120-мм миномета, а второй — неопределенного происхождения) в 4–­5 км к юго-западу.



Теги: Донбасс, обстрелы, Попасная, СММ ОБСЕ
 
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