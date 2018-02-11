Взрывоопасные предметы нашли на Луганщине

11.02.2018 09:27

За прошедшие сутки, 10 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,8 га местности в пгт Станица Луганская, и Новоайдарском районе (подконтрольная часть Луганщины).



Пиротехники обнаружили и изъяли 9 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 3 минометные мины и 3 единицы других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает сайт спасателей Луганской области.