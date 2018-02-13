Последние новости раздела
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины12:58
- Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё12:19
Без паники! На Луганщине взвоют сирены
13.02.2018 11:17
Луганская областная государственная администрация сообщила, что завтра состоится проверка системы оповещения гражданской защиты.
"14 февраля 2018 с 13:45 до 14:00 будет проведена ежемесячная техническая проверка региональной системы централизованного оповещения с запуском электросирен в учебных целях. Мероприятие проводится в соответствии с Планом основных мероприятий гражданской защиты Луганской области на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации от 15 января 2018 года. Просим соблюдать спокойствие", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, сирены
Читайте также:
- На донбасской шахте вспыхнул пожар - в это время в ней работали 182 горняка
- Луганщину обстреляли семь раз
- На Луганщине "Град" боевиков разрушил старинный храм (ВИДЕО)
- В Луганской области ночью пылало сено
- Россиянин-сварщик пытался увезти в сексуальное рабство девушек из Донбасса (ФОТО)
- "Подвиги" боевиков: 16 обстрелов, ранение 66-летнего
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Цимбалюк: Судя по реакции Москвы, заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах14:43
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему