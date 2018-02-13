Без паники! На Луганщине взвоют сирены

13.02.2018 11:17

Луганская областная государственная администрация сообщила, что завтра состоится проверка системы оповещения гражданской защиты.



"14 февраля 2018 с 13:45 до 14:00 будет проведена ежемесячная техническая проверка региональной системы централизованного оповещения с запуском электросирен в учебных целях. Мероприятие проводится в соответствии с Планом основных мероприятий гражданской защиты Луганской области на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации от 15 января 2018 года. Просим соблюдать спокойствие", - отмечается в сообщении.