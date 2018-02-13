- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины12:58
- Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё12:19
- Геращенко о наблюдателях ОБСЕ: Ездят только по асфальту11:41
Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), на Луганщине основное количество взрывов произошло в минувшие выходные у н.п. Алмазная.
Так, 10 февраля, находясь к западо-юго-западу от н. п. Алмазная (неподконтрольный правительству, 55 км к западу от Луганска), команда Миссии слышала 45 взрывов неопределенного происхождения в 13–18 км западу, а также очереди из пушки БМП-2 и крупнокалиберного пулемета в 3–7 км западу.
Всего же за период с вечера 9 по вечер 10 февраля в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом больше взрывов (около 50 по сравнению с 2).
С вечера 10 по вечер 11 февраля СММ констатировала уменьшение количества таких нарушений, в частности зафиксировав 2 взрыва, по сравнению с предыдущими сутками.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Цимбалюк: Судя по реакции Москвы, заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах14:43
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему