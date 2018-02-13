- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины12:58
- Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё12:19
Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин
Вчера утром в результате вражеских обстрелов вблизи села Крымское Новоайдарского района (Луганщина) погиб наш военнослужащий. Еще один получил ранения. Об этом сообщает Луганская ОГА.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Каждая потерянная в этой коварной войне жизнь наших защитников является бесценным платой за нашу свободу. От имени всей Луганщины склоняю голову в вечной скорби и уважении", - заявил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз смерть воина АТО. И пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.
Всего за прошедшие сутки объединенные российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.
В направлении села Крымское трижды велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
По позициям украинских военных вблизи города Попасная и села Екатериновка два раза использовались 82-мм минометы, автоматические и ручные гранатометы.
Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.).
Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков
- "Сепар", "Каратель" та "Пельмень" розповіли про ситуацію в зоні АТО
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- Появились уточненные данные по потерям и обстрелам в зоне АТО в первый день перемирия
- Минобороны Украины не замечает потерь?
- В зоне АТО подорвался грузовик с украинскими бойцами
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Цимбалюк: Судя по реакции Москвы, заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах14:43
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему