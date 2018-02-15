Огонь убил двух человек в разных частях Луганщины

15.02.2018 12:12

Два смертоносных пожара произошли за неполные сутки на временно неподконтрольной украинскому правительству часть Луганщины (пророссийская группировки "ЛНР").



В Кадиевке (бывший Стаханов) информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. 50 лет Октября поступила спасателям в начале пятого вечера (по местному – московскому – времени). Житель дома сообщил, что из его квартиры на третьем этаже идёт дым, войти он не может из-за того, что дверь закрыта изнутри на замок, внутри находится его жена.



Прибывшие к месту ЧП местные "спасатели" выяснили, что очаг загорания находился в кухне, в том месте, где стоял холодильник, полностью уничтоженный огнём. Рядом на полу обнаружили значительно обгоревшее тело 77-летней хозяйки.



Помимо холодильника, огнём уничтожена отделка стен на пл. 8 кв.м, повреждены газовый котёл, обои и мебель на пл.12 кв.м в квартире. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.



А сегодня в пос. Фрунзе Славяносербского района огонь лишил жизни 60-летнего мужчину.



Сообщение о загорании частного дома в пос. Фрунзе на ул. Молодежной поступило 15 февраля около часу ночи. Сосед из дома напротив увидел в окно горящую крышу. По прибытии было установлено, что пламенем охвачена половина дома. Когда пожар был локализован, внутри на диване обнаружили тело хозяина. Там же находился очаг загорания.



Огнём уничтожена крыша, мебель и домашние вещи на пл. 32 кв.м. Причина пожара устанавливается.