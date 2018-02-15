- В Луганской области стало больше взрывов16:17
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов13:58
- По позициям сил АТО на Донбассе выпустили более 130 мин13:41
- Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили большую территорию13:21
- Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха13:10
- Огонь убил двух человек в разных частях Луганщины12:12
Огонь убил двух человек в разных частях Луганщины
Два смертоносных пожара произошли за неполные сутки на временно неподконтрольной украинскому правительству часть Луганщины (пророссийская группировки "ЛНР").
В Кадиевке (бывший Стаханов) информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. 50 лет Октября поступила спасателям в начале пятого вечера (по местному – московскому – времени). Житель дома сообщил, что из его квартиры на третьем этаже идёт дым, войти он не может из-за того, что дверь закрыта изнутри на замок, внутри находится его жена.
Прибывшие к месту ЧП местные "спасатели" выяснили, что очаг загорания находился в кухне, в том месте, где стоял холодильник, полностью уничтоженный огнём. Рядом на полу обнаружили значительно обгоревшее тело 77-летней хозяйки.
Помимо холодильника, огнём уничтожена отделка стен на пл. 8 кв.м, повреждены газовый котёл, обои и мебель на пл.12 кв.м в квартире. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
А сегодня в пос. Фрунзе Славяносербского района огонь лишил жизни 60-летнего мужчину.
Сообщение о загорании частного дома в пос. Фрунзе на ул. Молодежной поступило 15 февраля около часу ночи. Сосед из дома напротив увидел в окно горящую крышу. По прибытии было установлено, что пламенем охвачена половина дома. Когда пожар был локализован, внутри на диване обнаружили тело хозяина. Там же находился очаг загорания.
Огнём уничтожена крыша, мебель и домашние вещи на пл. 32 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Теги: Донбасс, пожар, погибли, ЛНР
- Донбассовцев отправили на тот свет печка и сигарета
- Два человека встретили старый Новый год в огне
- В Донецке произошло 245 пожаров
- Краснолиманская трагедия: в своём доме сгорели мать и дочь
- Огненная трагедия в Херсоне: в пожаре погибли мать и трое маленьких детей - в городе объявлен траур
- 82-летний и 29-летний донбассовцы погибли страшной смертью
- В Луганской области стало больше взрывов16:17
- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- В Луганской области стало больше взрывов16:17
- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат