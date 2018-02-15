Продолжается битва за КПВВ "Золотое"

15.02.2018 19:57

Украинская сторона в Минске вновь подняла вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" на Луганщине.



Пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы (он представляет в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по Донбассу в Минске украинскую сторону) Дарка Олифер сообщила: "Украинская сторона и на уровне подгрупп, и в рамках Трехсторонней контактной группы в очередной раз озвучила требование открытия КПВВ "Золотой". Призываем РФ к выполнению своих обязательств в этом вопросе, которые были взяты на себя в рамках решений лидеров стран нормандской четверки".



Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила: "Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Они блокируют открытие КПВВ "Золотое".

31 марта 2017-го украинская сторона после надлежащего обустройства КПВВ "Золотое" проинформировала международные организации о начале работы. Однако представители незаконных вооруженных формирований не пропустили транспорт и пешеходов через свой блокпост, и движение восстановлено не было.



Сорвали оккупанты открытие КПВВ "Золотое" и осенью прошлого года.



Напомним, что на данный момент в Луганской области действует (и то исключительно как пешеходный) всего один КПВВ – у Станицы Луганской.