В Луганской области стало больше взрывов

15.02.2018 16:17

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), в Луганской области Миссии констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав при этом больше взрывов (около 17 по сравнению с 6).



Так, утром 13 февраля, осуществляя мониторинг в 5 км к югу н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 7 взрывов неопределенного происхождения в 10–20 км к западу.



Ведя наблюдение примерно в 1 км к юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска), команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 10 км к юго-западу.



Находясь примерно в 2 км к северо-востоку от н. п. Степановка (неподконтрольный правительству, 62 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 3 взрыва неопределенного происхождения в 10–15 км к юго-западу.