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В Северодонецке повязали заместителя мэра
Сегодня, 15 февраля, сотрудники спецподразделения Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке одного из заместителей председателя Северодонецкого городского совета (подконтрольная часть Луганской области).
Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал "откат" в размере 10% от суммы контракта от директора местной строительной компании, которая выполнила работы по ремонту больницы. Речь идет о 135 000 гривен. Для "безопасной" передачи денег злоумышленник привлек в качестве посредника своего помощника.
Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в городе после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела. Продолжается досудебное следствие.
Представители UA: ДОНБАСС уверяют, что задержан экс-заместитель городского головы Северодонецка Алексей Ярош, которого 31 января уволили с должности заместителя и лишили депутатского мандата.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Луганская область, взятка, СБУ
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