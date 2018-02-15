В Северодонецке повязали заместителя мэра

15.02.2018 17:47

Сегодня, 15 февраля, сотрудники спецподразделения Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке одного из заместителей председателя Северодонецкого городского совета (подконтрольная часть Луганской области).



Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал "откат" в размере 10% от суммы контракта от директора местной строительной компании, которая выполнила работы по ремонту больницы. Речь идет о 135 000 гривен. Для "безопасной" передачи денег злоумышленник привлек в качестве посредника своего помощника.



Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в городе после получения всей суммы взятки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела. Продолжается досудебное следствие.



Представители UA: ДОНБАСС уверяют, что задержан экс-заместитель городского головы Северодонецка Алексей Ярош, которого 31 января уволили с должности заместителя и лишили депутатского мандата.