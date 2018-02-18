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Архив - Луганская область

На оккупированной Луганщине погибли два шахтера

18.02.2018 21:35
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На оккупированной Луганщине погибли два шахтера

В оккупированных Свердловске и Первомайске погибли два шахтера. Об этом сообщается в сепаратистских СМИ.
В Свердловске в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную машину, погиб поверхностный горнорабочий центральной обогатительной фабрики 1984 года рождения.
В Первомайске в результате добычи угля в несанкционированной горной выработке произошло обрушение горной породы на глубине семь метров, вследствие чего погиб мужчина 1975 года рождения.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Луганская область, гибель, шахтеры
 
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