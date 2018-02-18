Последние новости раздела
- На оккупированной Луганщине погибли два шахтера21:35
- Небывалый ажиотаж на КПВВ: за сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 34 тысяч человек - ГПСУ13:20
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер12:22
- Ответный удар артиллерии ВСУ накрыл позиции "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин назвал число убитых и раненых боевиков11:39
- Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ07:35
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО17:51
На оккупированной Луганщине погибли два шахтера
18.02.2018 21:35
В оккупированных Свердловске и Первомайске погибли два шахтера. Об этом сообщается в сепаратистских СМИ.
В Свердловске в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную машину, погиб поверхностный горнорабочий центральной обогатительной фабрики 1984 года рождения.
В Первомайске в результате добычи угля в несанкционированной горной выработке произошло обрушение горной породы на глубине семь метров, вследствие чего погиб мужчина 1975 года рождения.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Луганская область, гибель, шахтеры
Читайте также:
- В зоне АТО погиб украинский офицер
- В Донбассе по непонятной причине погиб шахтёр
- В Луганской области из-за обстрелов боевиков погиб один военнослужащий, двое получили ранения
- Пьяного прокурора, сбившего насмерть девушку, поймали и наказали таксисты (ВИДЕО)
- В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина
- В Сватово проведена эвакуация людей. Пожар в самом арсенале гасят пожарные танки ВСУ
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе22:09
- В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей21:50
- На оккупированной Луганщине погибли два шахтера21:35
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево17:26
- Шик и блеск "столицы ДНР": в Донецке торжественно открывают секонд-хенды17:04
- Небывалый ажиотаж на КПВВ: за сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 34 тысяч человек - ГПСУ13:20
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер12:22
- В Мариуполе все школы закрыли на карантин12:01
- Ответный удар артиллерии ВСУ накрыл позиции "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин назвал число убитых и раненых боевиков11:39
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 февраля09:33
- На какие выплаты и помощь могут рассчитывать переселенцы от государства22:31
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе22:09
- В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей21:50
- На оккупированной Луганщине погибли два шахтера21:35
- "Гады готовятся": Гай рассказал о приближении активной войны на Донбассе21:10
- Лукашенко: белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным. ВИДЕО20:52
- Аннексия Крыма: журналист назвала предателя, сыгравшего ключевую роль20:26
- Поставленные на Донбасс сломанные машины «Богдан» показали масштаб воровства средств налогоплательщиков - эксперт20:04
- В Дагестане во время Масленицы расстреляли толпу людей: много погибших и раненых. ВИДЕО19:39
- Украину подморозит до -15°. Погода на понедельник, 19 февраля19:16
- "Гады готовятся": Гай рассказал о приближении активной войны на Донбассе21:10
- Политолог рассказал о том, что может восстановить мир на Донбассе18:33
- На какие проблемы может указывать одышка17:48
- Великий пост 2018: дата и традиции соблюдения10:37
- Врачи рассказали, чем опасен сон в выходные09:54
- Названы причины одиночества большинства женщин07:50
- Могут быть как победой, так и поражением Украины: журналист озвучил интересное мнение по поводу Минских соглашений07:42
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО18:56
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности
- Военкоматам приказали готовить повестки украинским мужчинам