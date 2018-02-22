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«Лугаком умер, Водафон тоже»: в ОРЛО пропала мобильная связь
Украинский мобильный оператор Vodafone перестал работать на территории ОРЛО, пишет ДонПресс.
По данным источников, по связи Vodafone сегодня в оккупированный Луганск невозможно дозвониться с 09:35. Местные жители сообщили, что местный оператор «Лугаком» также не работает:
«Разговаривала с мамой, которая живет в Луганске, потом пошли какие-перебои, и связь пропала».
«Сразу идет сброс, точно так, когда совсем не было связи»
«В Луганске опять не работает связь МТС. Пользователи соцсетей сообщают, что 22 февраля по всей территории ЛНР нет связи ВОДАФОН — МТС».
«Лугаком умер, Водафон тоже, при чем по всей ЛНР! Молодцы!»
«они думали продаться украм, да не тут-то было! партнерский русский миръ велел не пущать. :))»
«опыт донецких товарищей не давал покоя, или все-таки укрдрг?»
Теги: Донбасс, МТС, мобильная связь, ЛНР
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