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Проблемы со связью Vodafone в «ЛНР»: компания намерена обратиться за помощью в ОБСЕ
22.02.2018 20:27
«Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.
Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе «Vodafone-Украина», пишет «Интерфакс — Украина».
Напомним, компания сообщила, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии.
Связи Vodafonе нет также в Первомайске, Алчевске, Стаханове и других населенных пунктах оккупированной части Луганщины.
Теги: Донбасс, Vodafone, ОБСЕ, ЛНР
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