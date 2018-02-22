Проблемы со связью Vodafone в «ЛНР»: компания намерена обратиться за помощью в ОБСЕ

22.02.2018 20:27

«Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе «Vodafone-Украина», пишет «Интерфакс — Украина».

Напомним, компания сообщила, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии.

Связи Vodafonе нет также в Первомайске, Алчевске, Стаханове и других населенных пунктах оккупированной части Луганщины.