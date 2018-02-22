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В "ЛНР" готовятся к выборам. Стала известна дата "волеизъявления граждан" на оккупированной Луганщине
Пока Киев и Вашингтон высказываются о том, что проведение выборов на Донбассе невозможно без введения туда миротворческой Миссии ООН, на местах уже получили инструкции от российских кураторов со сроками проведения выборов. Таким образом, Кремль все еще надеется легитимизировать власть колоборантов. Как стало известно в среду, 21 февраля, в самопровозглашенной "Луганской народной республике" псевдовыборы в "парламент" пройдут осенью 2018 года, передает "Российский Диалог". Такую информацию обнародовал председатель "Народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко. "Выборы депутатов в Народный совет состоятся уже осенью этого года", — сказал он. Само собой разумеется, что выборы главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" также запланированы на осень 2018 года. Напомним, российский сенатор Пушков не оставляет надежды протащить в переговорный процесс по Донбассу марионеток Москвы - главарей псевдореспублик. Тем временем, в РФ в рамках подготовки к выборам, путинские единоросы раздали многодетным семьям по пять килограммов хлеба, а в "ДНР" зарплату работникам угольной промышленности решили выдавать продуктами
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, выборы, оккупация, ЛНР
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