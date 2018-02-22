«В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»

22.02.2018 13:19

Во временно оккупированном Луганске уже более получаса продолжаются сильные обстрелы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, пока что звуки боя слышны издалека, однако понятно, что работает тяжелая артиллерия.

«В Луганске грохот. Что-то тяжелое уже минимум пол часа с интервалом 3−4 минуты. Далеко», — написал комментатор.

На фоне обстрелов в Луганске пропала мобильная связь Vodafonе. «10.00 В Луганске приуныл #Vodafone. Сигнал есть, связи нет», — пишут пользователи.

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