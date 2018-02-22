В Луганской области информатора боевиков приговорили почти к пяти годам тюрьмы

22.02.2018 08:40

В Луганской области информатора боевиков террористической группировки "ЛНР" приговорили к лишению свободы на срок четыре года и семь месяцев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в течение апреля 2014 – июня 2015 года жительница Рубежного с помощью электронных каналов связи передавала главарю боевиков по прозвищу Леший данные о местах расположения, перемещения и количественном составе военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Она также информировала террористов о транспортировке военной техники через населенные пункты Луганской и Харьковской областей и задержанных правоохранительными органами Украины участников террористической организации "ЛНР", – говорится в сообщении.

Фигурантка дела в российских соцсетях призывала поддерживать боевиков, в частности банду "Призрак", и вступать в ряды "ЛНР". На своей странице она разместила список сотрудников одного из подразделений органов внутренних дел Украины, выложив их личные данные.

Приговор суда вступил в силу, отметили в СБУ.