В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО

22.02.2018 14:22

Сегодня в ОРЛО произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на оккупированной территории Луганской области, пишет ДонПресс.

Пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская начнутся ремонтные работы в ОРЛО, она сказала: «Мы не можем пока попасть на неподконтрольную территорию».

При этом Павловская не стала уточнять, в каком именно населенном пункте произошел обрыв волоконно-оптической линии.