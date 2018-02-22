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Архив - Луганская область

В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО

22.02.2018 14:22
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В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО

Сегодня в ОРЛО произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на оккупированной территории Луганской области, пишет ДонПресс.
Пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская начнутся ремонтные работы в ОРЛО, она сказала: «Мы не можем пока попасть на неподконтрольную территорию».
При этом Павловская не стала уточнять, в каком именно населенном пункте произошел обрыв волоконно-оптической линии.



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ЛНР
 
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