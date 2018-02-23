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Архив - Луганская область

На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки

23.02.2018 16:15
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Военнослужащий Луганского пограничного отряда задержан при попытке получения неправомерной выгоды вчера в городе Троицкое, передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Так, взятку в размере 6 тысяч гривен инспектор пограничной службы требовал от одного из военнослужащих за содействие в перемещении в другое место прохождения службы. Проводятся первоочередные следственные действия.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, пограничники, взятка
 
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