На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки

23.02.2018 16:15

Военнослужащий Луганского пограничного отряда задержан при попытке получения неправомерной выгоды вчера в городе Троицкое, передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, взятку в размере 6 тысяч гривен инспектор пограничной службы требовал от одного из военнослужащих за содействие в перемещении в другое место прохождения службы. Проводятся первоочередные следственные действия.