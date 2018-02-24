Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО

24.02.2018 18:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (датирован 23 февраля), в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) замечены очередные случаи нарушения отвода вооружения, предусмотренного минскими соглашениями.

21 февраля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 31 неподвижный танк (Т-64) возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска). На следующий день наблюдатели видели 5 танков (Т-64) возле н. п. Круглик и 5 неподвижных буксированных гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) возле н. п. Ясное (25 км к юго-западу от Луганска).

Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила, что там, как и прежде, не достает 7 буксированных гаубиц (Д-30).



Теги: Донбасс, вооружение, танки, гаубицы, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх