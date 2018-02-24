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Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (датирован 23 февраля), в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) замечены очередные случаи нарушения отвода вооружения, предусмотренного минскими соглашениями.
21 февраля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 31 неподвижный танк (Т-64) возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска). На следующий день наблюдатели видели 5 танков (Т-64) возле н. п. Круглик и 5 неподвижных буксированных гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) возле н. п. Ясное (25 км к юго-западу от Луганска).
Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила, что там, как и прежде, не достает 7 буксированных гаубиц (Д-30).
Теги: Донбасс, вооружение, танки, гаубицы, СММ ОБСЕ, ОРЛО
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- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
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