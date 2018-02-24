Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО

24.02.2018 18:07

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (датирован 23 февраля), в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) замечены очередные случаи нарушения отвода вооружения, предусмотренного минскими соглашениями.



21 февраля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 31 неподвижный танк (Т-64) возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска). На следующий день наблюдатели видели 5 танков (Т-64) возле н. п. Круглик и 5 неподвижных буксированных гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) возле н. п. Ясное (25 км к юго-западу от Луганска).



Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила, что там, как и прежде, не достает 7 буксированных гаубиц (Д-30).