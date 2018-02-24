Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области

24.02.2018 16:59

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 90 взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 150 взрывов).



Так, ведя наблюдение возле н. п. Приветное (неподконтрольный правительству, 11 км к северу от Луганска), члены патруля Миссии слышали около 50 взрывов неопределенного происхождения, длившихся в течение 15 минут, в 10–12 км к юго-западу.



На протяжении 10 минут вблизи н. п. Орехово-Донецкое (подконтрольный правительству, 44 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели слышали 12 взрывов в 6–8 км к юго-востоку и юго-юго-западу.