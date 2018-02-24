СММ ОБСЕ не дали осмотреть "гумконвой" в Луганске

24.02.2018 16:25

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, команда СММ зафиксировала колонну грузовиков из Российской Федерации. В них якобы находилась гуманитарная помощь для оккупированной самими россиянами и их приспешниками части Донбасса.



Находясь возле н. п. Новосветловка (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-востоку от Луганска), члены патруля Миссии видели 10 грузовиков белого цвета с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке). Их сопровождали 2 автомобиля с табличками "ЛНР" и надписью "Милиция", 4 автомобиля с надписью "Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации", 1 карета скорой помощи с российскими номерными знаками и еще 2 транспортных средства с табличками "ЛНР".



Наблюдатели видели, как колонна заехала на территорию объекта, расположенного на ул. Руднева, 2а, в Луганске.



Команда Миссии предприняла попытку проследовать за колонной, но была остановлена двумя вооруженными мужчинами, которые заявили, что СММ не разрешено заезжать на территорию объекта, так как этот вопрос "не был согласован предварительно".