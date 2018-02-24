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В ОРЛО сгорело пять человек
На оккупированной части Луганщины (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) 23 февраля произошло два смертоносных пожара.
В г. Луганск по ул. 2-й Пятилетки д. 16а в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, в не жилом флигеле произошел пожар. На месте огненного ЧП обнаружены обгоревшие трупы 3-х человек (двух мужчин и одной женщины без определенного места жительства), личности которых устанавливаются. Огнём уничтожен флигель площадью 26 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
В тот же день произошло пожар во флигеле частного дома на ул. Зои Космодемьянской в городе Перевальск. Соседи вытащили на улицу обгоревший труп хозяина 1955 г.р., в помещении могла находиться сожительница хозяина. Когда загорание было локализовано (огнём уничтожен флигель на пл. 32 кв.м.), местные "спасатели" приступили к поиску людей, одновременно осуществлялись проливка и разбор завалов. В одной из комнат были обнаружены останки женщины 1967 г.р. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.
Теги: Донбасс, пожар, смерть, Луганская область, ОРЛО
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