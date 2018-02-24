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В Подлесном насчитали 15 воронок от 152-мм снарядов
Стали известны подробности кошмарного обстрела, который накрыл населенный пункт Подлесное на Луганском направлении.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, 23 февраля на Луганском направлении российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности используя вооружение, которое должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния.
Представитель Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, наблюдатель Николай Лапай сообщил, что вчера в 20:10 поступила информация об обстреле противником окраины населенного пункта Подлесное.
- Сегодня утром мы совместно с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место происшествия и зафиксировали более 15 воронок, по предварительным выводам от 152-мм снарядов, которые были настроены на осколочное действие. К счастью никто из местного населения не пострадал, - отметил он.
Теги: Донбасс, обстрел, артиллерия, Луганское направление, СЦКК
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