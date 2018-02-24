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В Попасной миссия ОБСЕ пряталась от обстрела в подвале
Вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали продолжительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано в 3-4 км к юго-востоку.
В оперативном отчете отмечается, что около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу. Сотрудники Миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение примерно 15 минут.
Сегодня, 24 февраля, в 07:00, команда Миссии покинула передовую патрульную базу и благополучно вернулась в патрульный центр СММ в н. п. Северодонецк (подконтрольный правительству, 74 км к северо-западу от Луганска).
В СММ ОБСЕ напомнили, что команда Миссии вернулась на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля 2018 года после того, как 19 декабря 2017 года ее временно передислоцировали из-за взрывов, в том числе исходящего огня, зафиксированных недалеко от базы 13 и 18 декабря 2017 года.
Миссия продолжает оценивать ситуацию с безопасностью в этом районе.
Теги: Донбасс, подвал, обстрелы, Попасная, СММ ОБСЕ
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