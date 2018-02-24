Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса

24.02.2018 14:23

Сегодня, 24 февраля, специалисты восстановили связь мобильного оператора Vodafone в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория), где она пропала 22 февраля.



Сначала сообщения о том, что последний украинский мобильный оператор вновь доступен на оккупированной части Луганщины, появились в соцсетях. Позже их подтвердили в "министерстве связи и массовых коммуникаций" пророссийской группировки "ЛНР". Там отметили, что "восстановительные работы проведены, оптоволоконный кабель успешно сварен, работа мобильного оператора восстановлена".



Также сообщается, что гарантии безопасности, предоставленные ранее ВСУ и боевиками "Народной милицией ЛНР" в ходе работ по восстановлению кабеля в районе Веселой Горы, соблюдались в полном объеме, что зафиксировано представителями СЦКК.

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").

На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали… После того, как Vodafone пропал на Луганщине 22 февраля, в соцсетях его уже "похоронили" в ОРЛО навсегда. Но, к счастью, ошиблись.

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