Луганщина: опубликован график приема мобильным подразделением Ощадбанка в прифронтовой зоне

25.02.2018 16:00

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликован новый график работы мобильных подразделений Ощадбанка в прифронтовой зоне Луганской области.



Согласно данным МинВОТ, МП Ощадбанка примет всех желающих с 6 февраля по 3 марта по такому графику:



Напомним, что специалисты банка предоставляют широкий спектр услуг: по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточных счетов с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.