Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске

25.02.2018 22:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске

Т.н. "Госкомстат ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) сообщил, что на 1 января в псевдореспублике проживало 1 млн 472 тыс. 999 чел. Кроме того, были названы 5 городов с наибольшим количеством жителей.

В ТОП-5 городов вошли:

Луганск – 435 516 чел. (30% от общего числа населения в ОРЛО);
Красный Луч (после переименования Хрустальный) – 117 723 чел. (8%);
Алчевск – 106 273 чел. (7%);
Краснодон – 99 289 чел. (7%);
Свердловск (после переименования Довжанск) – 94 637 чел. (6%).

Среди городов меньше всего населения насчитали в Кировске - 32 082 чел. (2%).

Читайте также:
В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются



Теги: Донбасс, Луганск, демография, ЛНР, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх