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Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске
25.02.2018 22:20
Т.н. "Госкомстат ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) сообщил, что на 1 января в псевдореспублике проживало 1 млн 472 тыс. 999 чел. Кроме того, были названы 5 городов с наибольшим количеством жителей.
В ТОП-5 городов вошли:
Луганск – 435 516 чел. (30% от общего числа населения в ОРЛО);
Красный Луч (после переименования Хрустальный) – 117 723 чел. (8%);
Алчевск – 106 273 чел. (7%);
Краснодон – 99 289 чел. (7%);
Свердловск (после переименования Довжанск) – 94 637 чел. (6%).
Среди городов меньше всего населения насчитали в Кировске - 32 082 чел. (2%).
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Теги: Донбасс, Луганск, демография, ЛНР, ОРЛО
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