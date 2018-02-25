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Пограничники Луганщины задержали женщину
Вчера вечером в Луганской области сотрудники Госпогранслужбы задержали украинку с частично поддельным паспортным документом.
В пункте пропуска "Меловое" пограничники Луганского отряда во время осуществления мер контроля обнаружили поддельный документ. Гражданка Украины направлялась в Украину с частично поддельным паспортом, а именно конгревная и мастичная печати на третьей возрастной фото были поддельными.
Нарушительницу и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по признакам ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) направили в Нацполицию, сообщает сайт ГПСУ.
Напомним, что у линии разграничения на Донбассе пограничников вчера соблазняли взятками. В контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово" и "Майорск" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов задержали вчера нарушителей.
В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.
За прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.
Теги: Донбасс, Луганская область, пограничники, подделка, паспорт
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