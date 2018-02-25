Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганске горела пятиэтажка. Есть жертвы

25.02.2018 07:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске горела пятиэтажка. Есть жертвы

За прошедшие сутки в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) местными "спасателями" ликвидировано 7 пожаров, на которых погиб 1 человек и пострадало 2 человека.

Так, в Луганске в результате неосторожного обращения с огнём при курении в квартире пятиэтажного жилого дома возник пожар. На месте пожара погиб мужчина 1988 г.р и пострадал 1 человек. От госпитализации пострадавший отказался.



Теги: Донбасс, Луганск, пожар, ЛНР, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх