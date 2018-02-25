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В Луганске горела пятиэтажка. Есть жертвы
25.02.2018 07:51
За прошедшие сутки в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) местными "спасателями" ликвидировано 7 пожаров, на которых погиб 1 человек и пострадало 2 человека.
Так, в Луганске в результате неосторожного обращения с огнём при курении в квартире пятиэтажного жилого дома возник пожар. На месте пожара погиб мужчина 1988 г.р и пострадал 1 человек. От госпитализации пострадавший отказался.
Теги: Донбасс, Луганск, пожар, ЛНР, ОРЛО
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