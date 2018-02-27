"Укрзализныця" в очередной раз "забила" на Луганскую область

27.02.2018 20:17

В "Укрзализныце" в очередной раз обманули жителей Луганской области, заявляя, что восстановить поезд составом Киев-Лисичанск нет возможности в виду отсутствия подвижного состава (документ прилагается).

Однако, на своей странице в Facebook, и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что в Украине начнет курсировать новый поезд сообщением Киев-Бердянск-Покровск. Таким образом поездов, связывающих Донецкую области и другие регионы страны станет на один больше.

Данное событие не оставили без внимания жители Луганщины, у которых из-за отношения Укрзализныци складывается ощущение, что области для руководства ПАТ вообще не существует.

"Сегодня такая чудесная новость для жителей Донецкой области: в марте новый поезд на Покровск, к трем прямым поездам на Киев, прибавился в декабре отличный скорый на Ивано-Франковск, плюс есть поезд на Одессу, и что немаловажно - с достаточно удобным расписанием (могут когда хотят или попросят серьезные люди). По факту, оказывается, возможность есть, но не для жителей Луганской области, у которых все также два проходных, грязных и убитых в хлам состава на которых скот стыдно возить", - пишет на своей странице в Facebook политик, общественный активист Денис Денищенко.

""Сказка о Золушке на новый лад".

Итак, для меня решающим "часом превращения" стало 23.12 вчерашнего дня...

"Они теплые, Вы попробуйте", смотря на меня гипнотическим взглядом, говорил проводник поезда Хмельницкий-Лисичанск. Но, поскольку #АланЧумак из проводника никакой, а тактильные ощущения рук и мой замерзший нос говорили совсем о другом, я подумала.

Ну почему так?

Почему еще вчера ты имел возможность презентовать область Министру юстиции, что-то у него для той же области просить, а сегодня ты плебей последней степени, едущий в грязном, холодном вагоне в компании удрученных, спящих всю ночь в шапках людей.

Плюсы конечно есть: дикий холод не способствует распространению специфических запахов - никто не потеет", - пишет в Facebook начальник Главного территориального управления юстиции в Луганской области Татьяна Филатова.

Пользователи в комментариях свои эмоции не скрывают (Орфография и стиль авторов сохранены):

Ирина Гринкевич: "«Все для людей.»Зачем нам комфорт? Мы тут в Луганской области перебьемся)))";

Элина Журба: "Это не пасссажирский поезд. Это электричка для тех, кто едет из Хмельницка до Киева, из Киева до Харькова. Отношение "Укрзалізниці" к гражданам Луганской области зашкаливает в своей неприязни, а может даже и ненависти!!! Свержение с "престола" руководителей одной из преуспевающей организаций Украины не потянем, но желать от души этим товарищам добираться поездом Хмельницк - Лисичанск в наших силах!!! К сожалению, только это и в силах...";

Анна Николаенко: "Я в начале января развлекала себя звонками на горячую линию УЗ. Из хорошего-со временем на моё ФЕ пришёл начальник поезда. Из плохого - как ехала в сраче, так и продолжила";

Вячеслав Ким: "К сожалению Министры поездами не пользуются! Я бы посоветовал так называемым "активистам", не бросать "Сильных мира сего" в мусорные контейнеры, а прокатить оных в таких вагонах туда-обратно раза 2-3";

Dmitriy Ecocar: "Это еще что Таня.Было у меня как-то раз такое)) зимой открытое окно - мартасами закрывали...а им всё равно".

Евгений Ильченко: "Такое чувство, что карта Украины заканчивается Купянском и Лиманом и Луганской области вообще не существует";

О том, как выглядят вагоны поезда "Ужгород - Лисичанск" мы писали ранее, прикрепляя соответствующие фотографии.

Редакция "Трибун" призывает общественность не быть безразличной к данному вопросу, ведь только вместе мы сможем добиться справедливости и сделать свою жизнь лучше.