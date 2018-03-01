Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы

01.03.2018 18:11

Представители мобильного оператора «Vodafone Украина» провели работы по выявлению повреждений волоконно-оптического участка в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Пресс-центр штаба АТО со ссылкой на СЦКК отметил: «Украинская сторона СЦКК сообщает, что 28 февраля, специалистами компании „Vodafone Украина“, при содействии украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, специалистов ГСЧС Украины, а также совместных патрулей СЦКК и СММ ОБСЕ, проведены работы по выявлению повреждений волоконно-оптической участка в районе населенного пункта Золотое на Луганщине».

При этом сообщается, что оккупационные службы РФ делают все для того, чтобы сорвать плановые ремонтно-восстановительные работы поврежденного оборудования мобильного оператора в Донецкой области. СЦКК сообщает, что по состоянию на 28 февраля, остаются нереализованными 17 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ, поступивших от компании «Vodafone Украина».