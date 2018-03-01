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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске появились свои Бонни и Клайд: сладкая "парочка" напала с оружием на таксиста

01.03.2018 17:37
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В оккупированном Луганске появились свои Бонни и Клайд: сладкая "парочка" напала с оружием на таксиста

В областном центре продолжаются ограбления с использованием огнестрельного оружия. Наличие большого количество оружия на руках у населения, розданного сепаратистами "ЛНР" в 2014 году кому попало, играет злую шутку с оккупированным Луганском.

Так, недавно водитель "Единой службы такси" был ограблен "сладкой парочкой", передает "Диалог.UA". Произошло это во вторник, 27 февраля, вечером около 22:00 в районе дома № 60 на улице Артельной. Таксист перевозил мужчину и женщину, которые, угрожая автоматом, отняли у него 1500 рублей. Мужчина был возрастом примерно 30-35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, на лбу залысина. Был одет в темную куртку, вязаную шапку. При себе имел черную сумку. Женщине вид 30 лет, рост 160 см, худощавая, темно-каштановые волосы. Одежда: коричневая болоньевая куртка, бордовая вязаная шапка, черные штаны. Таким образом в Луганске грабители, даже не пряча своих лиц, просто достают автоматы и грабят местных жителей. Судя по всему, они не боятся ни "народной милиции", ни "МВД ЛНР".



Теги: Донбасс, Луганск, грабители, ЛНР
 
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