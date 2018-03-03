- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- С воинами АТО работают психологи18:41
- Донбасский фронт: зафиксирована активизации разведки18:24
- Штаб АТО сообщил отличные новости с Донбасского фронта18:04
- Приграничный контроль: наблюдатели СММ ОБСЕ рассказали, что увидели на Донбассе17:57
- Экологическая катастрофа на Донбассе ударит и по РФ17:38
Борьба за перевозки: у одного из донбасских КПВВ сегодня возникла проблема
Сотрудники БФ "Право на защиту" сообщают, что сегодня, 3 марта, по состоянию на 14:30 водители ЧП перекрыли дорогу в направлении пгт. Станица Луганская на пересечении улиц 5-я линия и Горького.
По данным правозащитников, водители проводят акцию протеста против ограничения работниками ГАИ движению частных перевозчиков к КПВВ: сегодня частных перевозчиков заставляют высаживать пассажиров на блокпосту в Макарове.
Сейчас из Станицы Луганской выпускают всех, а в Станице Луганской не пропускают автобусы и маршрутные такси. В то же время, легковые автомобили проезжают беспрепятственно.
"Люди, которые направляются в сторону Станицы Луганской или КПВВ в общественном транспорте, вынуждены выходить с вещами и почти 5 км идти пешком, вызвать такси или ждать местный транспорт (Валуйское - Малиновка), который пропускают", - сообщают в БФ "Право на защиту", призывая граждан при планировании поездок учесть ситуацию вблизи КПВВ "Станица Луганская".
"Транспортная коллапса в Станице Луганской не будет. Граждан, которые воспользовались услугами такси и были вынуждены выйти из транспорта вблизи блок-поста сил АТО в с. Макарово Станично-Луганского района, будут бесплатно доставлять рейсовыми автобусами до автостанции в г. Станица Луганская ", - заявил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, комментируя акцию протеста против запрета проезда нерегулярных перевозчиков к АС "Станица Луганская".
Луганская ОГА напоминает, что распоряжением председателя облгосадминистрации от 28 сентября 2017 № 703 "О введении временного ограничения и запрещения движения транспортных средств", с 1 ноября 2017 года и до отдельного распоряжения в пределах дорожного коридора "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская" запрещено осуществление пассажирских перевозок во время предоставления услуг по нерегулярным, регулярным специальным перевозкам, а также перевозок пассажиров легковыми автомобилями на заказ и в режиме такси (с пассажировместимостью шесть и более мест).
"Ограничения введены в соответствии с рекомендациями Антитеррористического центра при СБУ на территории Донецкой и Луганской областей с целью недопущения неконтролируемого скопления транспорта и опасности для граждан в случае возможного обострения ситуации вдоль линии разграничения. Поэтому спекуляции на этой теме не допустимы ", - отметил Юрий Гарбуз.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, проблемы, перевозки
- Из-за пожара и детонации мин закрыли КПВВ "Станица Луганская"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- За сутки КПВВ «Станица Луганская» пересекли более 2-х тысяч человек
- КПВВ «Станица Луганская» будет работать иначе, в отличие от других пунктов пропуска
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка
- Плотницкий пригрозил закрыть пункт пропуска в Станице Луганской
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска