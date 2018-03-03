Борьба за перевозки: у одного из донбасских КПВВ сегодня возникла проблема

03.03.2018 15:27

Сотрудники БФ "Право на защиту" сообщают, что сегодня, 3 марта, по состоянию на 14:30 водители ЧП перекрыли дорогу в направлении пгт. Станица Луганская на пересечении улиц 5-я линия и Горького.



По данным правозащитников, водители проводят акцию протеста против ограничения работниками ГАИ движению частных перевозчиков к КПВВ: сегодня частных перевозчиков заставляют высаживать пассажиров на блокпосту в Макарове.



Сейчас из Станицы Луганской выпускают всех, а в Станице Луганской не пропускают автобусы и маршрутные такси. В то же время, легковые автомобили проезжают беспрепятственно.



"Люди, которые направляются в сторону Станицы Луганской или КПВВ в общественном транспорте, вынуждены выходить с вещами и почти 5 км идти пешком, вызвать такси или ждать местный транспорт (Валуйское - Малиновка), который пропускают", - сообщают в БФ "Право на защиту", призывая граждан при планировании поездок учесть ситуацию вблизи КПВВ "Станица Луганская".



"Транспортная коллапса в Станице Луганской не будет. Граждан, которые воспользовались услугами такси и были вынуждены выйти из транспорта вблизи блок-поста сил АТО в с. Макарово Станично-Луганского района, будут бесплатно доставлять рейсовыми автобусами до автостанции в г. Станица Луганская ", - заявил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, комментируя акцию протеста против запрета проезда нерегулярных перевозчиков к АС "Станица Луганская".



Луганская ОГА напоминает, что распоряжением председателя облгосадминистрации от 28 сентября 2017 № 703 "О введении временного ограничения и запрещения движения транспортных средств", с 1 ноября 2017 года и до отдельного распоряжения в пределах дорожного коридора "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская" запрещено осуществление пассажирских перевозок во время предоставления услуг по нерегулярным, регулярным специальным перевозкам, а также перевозок пассажиров легковыми автомобилями на заказ и в режиме такси (с пассажировместимостью шесть и более мест).



"Ограничения введены в соответствии с рекомендациями Антитеррористического центра при СБУ на территории Донецкой и Луганской областей с целью недопущения неконтролируемого скопления транспорта и опасности для граждан в случае возможного обострения ситуации вдоль линии разграничения. Поэтому спекуляции на этой теме не допустимы ", - отметил Юрий Гарбуз.