Лисичанск: СММ ОБСЕ услышали 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки

03.03.2018 12:49

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), в Луганской области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. При этом стало больше взрывов (35), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (3 взрыва).



Так, патрулируя в н. п. Лисичанск (подконтрольный правительству, 75 км к северо-западу от Луганска), члены патруля СММ слышали те самые 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки боевой машины пехоты (БМП-1, 73 мм) в 4–5 км к юго-юго-востоку (по оценке, учения с боевой стрельбой).