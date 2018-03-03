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Лисичанск: СММ ОБСЕ услышали 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки

03.03.2018 12:49
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Лисичанск: СММ ОБСЕ услышали 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), в Луганской области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. При этом стало больше взрывов (35), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (3 взрыва).

Так, патрулируя в н. п. Лисичанск (подконтрольный правительству, 75 км к северо-западу от Луганска), члены патруля СММ слышали те самые 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки боевой машины пехоты (БМП-1, 73 мм) в 4–5 км к юго-юго-востоку (по оценке, учения с боевой стрельбой).



Теги: Донбасс, Лисичанск, взрывы, выстрелы, СММ ОБСЕ
 
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