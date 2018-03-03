На Луганщине била артиллерия

03.03.2018 10:07

В одном из артиллерийских подразделений сил Антитеррористической операции в Луганской области состоялись занятия по специальной подготовке с боевыми расчетами расчетов.



Целью военной подготовки стала отработка действий артиллеристов в обороне, повышение навыков и слаженности действий личного состава, отмечает пресс-центр штаба АТО.



По словам руководителя занятий, подразделение хорошо справилось с поставленной задачей и в очередной раз продемонстрировало свой профессионализм и готовность к выполнению боевых задач.



"Артиллерийские подразделения постоянно поддерживают боевую готовности, тесно сочетая теорию и практику. Военнослужащие поэтапно прошли все элементы учений от развертывания подразделения к смене места дислокации, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - Поскольку артиллерия сейчас отведена от линии разграничения на определенное Минским соглашениями расстояние, тренировки помогают воинам не терять навыков и всегда находиться в готовности к отражению атак противника".