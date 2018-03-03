Наблюдателей ОБСЕ отогнал боевик "ЛНР"

03.03.2018 16:54

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), наблюдатели столкнулись с ограничением свободы передвижения. Отличились оккупанты Луганщины.



Так, в пункте пропуска на границе вблизи Изварино один из боевиков пророссийской группировки "ЛНР" заставил патруль Миссии покинуть этот район, ссылаясь на приказы своих "командиров". В отчете отмечается, что подобное происходит в районе Изварино не в первый раз.