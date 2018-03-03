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Архив - Луганская область

Наблюдателей ОБСЕ отогнал боевик "ЛНР"

03.03.2018 16:54
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Наблюдателей ОБСЕ отогнал боевик "ЛНР"

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), наблюдатели столкнулись с ограничением свободы передвижения. Отличились оккупанты Луганщины.

Так, в пункте пропуска на границе вблизи Изварино один из боевиков пророссийской группировки "ЛНР" заставил патруль Миссии покинуть этот район, ссылаясь на приказы своих "командиров". В отчете отмечается, что подобное происходит в районе Изварино не в первый раз.



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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