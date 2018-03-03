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Села и поселки ОРЛО попали в снежный плен
На оккупированной части Луганщины (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) затруднено движение по ряду второстепенных дорог, ведущих к удаленным селам и поселкам.
По данным "Луганского автодора", наиболее сложная ситуация сложилась в Антрацитовском и Краснодонском районах, где занесенными снегом остаются дороги в населенные пункты Зеленый Курган, Зеленодольское, Федоровка, Баштевич, Хорошилово, Береговое, Новокиевка.
Ранее из-за сильного снегопада и ветра было приостановлено движение на участке трассы Т1320 Георгиевка-Ровеньки. Также было осложнено движение на участках трасс Брянка-Комиссаровка, Краснодон-Большой Суходол, Успенка-Антрацит, Перевальск-Ивановка, Ивановка-Красная Поляна. При этом для расчистки дорог ОРЛЛО от снега специалисты задействовали около 50 единиц специализированной техники.
Теги: Донбасс, снег, Луганская область, дороги, заносы, ОРЛО
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